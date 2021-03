Mit 53 Jahren : CDU-Politikerin kollabiert in Flugzeug und stirbt nach Notfall-Landung

Karin Strenz, CDU-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, ist tot. Die 53-Jährige brach an Bord eines Flugzeugs zusammen und starb später im Spital.

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung nahm der Pilot eine Notfall-Landung in Shannon in Irland vor, nachdem Strenz an Bord der Passagiermaschine das Bewusstsein verloren hatte. Die Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern sei von dort ins 25 Kilometer entfernte Universitätsklinikum der Stadt Limerick gebracht worden, doch sei jede Hilfe zu spät gekommen. Laut Clareherald.com war sie in Begleitung ihres Ehemanns unterwegs.