Wahl in Berlin : CDU siegt – SPD knapp auf Platz zwei vor den Grünen

Die Berliner CDU schnitt am Sonntag so stark ab wie seit mehr als zwanzig Jahren nicht und meldete Anspruch auf Bildung einer Regierung unter ihrer Führung an. Möglich wäre etwa ein Zweierbündnis entweder mit der SPD oder den Grünen. Doch könnten auch SPD, Grüne und Linke ihre bisherige Koalition fortsetzen – weiterhin mit Giffey an der Spitze, deren SPD unter den drei Parteien knapp die stärkste blieb.