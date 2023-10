Cécile Brossard tötete Édouard Stern: Jetzt bricht sie ihr Schweigen

1 / 4 Édouard Stern wurde 2005 leblos in seiner Wohnung in Genf aufgefunden. LMS Seine Mörderin, seine Geliebte Cécile Brossard, hatte sich seitdem nie mehr öffentlich geäussert. LMS Kurz vor seinem Tod hatte Stern, einer der reichsten Menschen Frankreichs, seiner Geliebten versprochen, eine enorme Summe zu zahlen. Aber er habe es sich anders überlegt und das Geld blockiert. Und am Tag der Tat soll er ihr gesagt haben: «Eine Million Dollar sind eine Menge Geld für eine Hure.» Dieser Satz war angeblich der Auslöser des Mordes. LMS

Darum gehts Cécile Brossard erschoss 2005 den Topbanker Édouard Stern in Genf.

Kurz vor seinem Tod hatte Stern seiner Geliebten versprochen, eine Million Dollar zu zahlen. Aber er habe es sich anders überlegt und das Geld blockiert.

18 Jahre nach der Tat sprach Brossard zum ersten Mal öffentlich über ihre Tat.

Es gibt kaum eine Nachricht, die in den letzten Jahren in der Romandie so für Schlagzeilen gesorgt hat wie die Ermordung des reichen Bankiers Édouard Stern im März 2005 in Genf. Der 50-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden, getötet durch vier Kugeln. Er trug einen Latexanzug und schien während einer Sadomaso-Sitzung ermordet worden zu sein.



Seine Mörderin, seine Geliebte Cécile Brossard, hatte sich seitdem nie mehr öffentlich geäussert. Nun hat sie in der Sendung «L’Heure du Crime» auf RTL über die Tat gesprochen. Fast 20 Jahre nach dem Tod von Édouard Stern spricht die Französin in einem ruhigen Ton. Stern sei der Mensch gewesen, «den ich am meisten auf der Welt geliebt habe», betonte sie mehrfach.

«Ich wollte ihn nicht töten»

Kurz vor seinem Tod hatte Stern, einer der reichsten Menschen Frankreichs, seiner Geliebten versprochen, eine enorme Summe zu zahlen. Aber er habe es sich anders überlegt und das Geld blockiert. Und am Tag der Tat soll er ihr gesagt haben: «Eine Million Dollar sind eine Menge Geld für eine Hure.» Dieser Satz war angeblich der Auslöser des Mordes.



Cécile Brossard sprach damals immer wieder von einer unkontrollierten Reflexhandlung: «Zu keinem Zeitpunkt, nicht für eine Sekunde, hätte ich gedacht, dass ich ihn töten würde. Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel, es hat meine Neuronen verbrannt und mein Herz explodieren lassen. Ich war nicht mehr ich selbst und hatte keine Kontrolle mehr über meine Handlungen», so Brossard. Auch auf RTL wiederholte sie nun: «Das war überhaupt nicht das, was ich gewollt hatte.»

Sie möchte seinen Ruf verteidigen

Brossard sagte, sie habe sich 18 Jahre lang nie zu Wort gemeldet, um die Trauer der Kinder des Topbankers zu respektieren und «ihren Schmerz nicht zu verstärken». Nun wolle sie jedoch den Ruf Édouard Sterns verteidigen, der ihrer Meinung nach durch die Medien, die über die Affäre berichteten, in den Schmutz gezogen worden sei. Sie bezeichnet ihn als «bewundernswertes Wesen, mit einer so schönen Seele». An ihm sei «nichts Perverses» gewesen.

Brossard fand bei RTL nur lobende Worte über ihr Opfer: «Édouard begleitet mich. Liebe ist stärker als der Tod», so die verurteilte Mörderin. Ruhig drückte sie ihr Bedauern und ihre Gedanken für die Kinder des Verstorbenen aus: «Durch meine Tat haben sie ihren Vater verloren. Ich denke an alles, was er ihnen hätte geben können. Es ist eine Wunde, die nichts heilen kann.»

Achteinhalb Jahre Gefängnis

Der Strafprozess erstreckte sich über den Zeitraum vom 10. bis zum 18. Juni 2009. In diesem Verfahren wurde die Beschuldigte schuldig gesprochen, Édouard Stern vorsätzlich getötet zu haben, und wurde zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt.



Ein psychiatrisches Gutachten hatte zwar eine leichte Einschränkung ihrer Schuldfähigkeit festgestellt, jedoch wurde ein impulsgesteuerter Totschlag ausgeschlossen. Das Geschworenengericht führte die Tat auf die von Stern versprochene, später gesperrte Million Dollar und die Trennungsabsichten des Bankiers zurück.



Am 10. November 2010 wurde die Verurteilte, nachdem sie zwei Drittel ihrer Strafe verbüsst hatte, wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Der Rest ihrer Strafe wurde zur bedingten Vollstreckung ausgesetzt. Sie kassierte einen Landesverweis und wurde nach Frankreich abgeschoben.