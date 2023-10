Cédric Wermuth und Mattea Meyer wollen nicht in den Bundesrat

Cédric Wermuth, am Sonntagmittag läuft die Frist für Bundesrats-Kandidaturen ab. Wollen Sie wirklich in die Landesregierung, wie viele vermuten?

Cédric Wermuth (W.): Nein. Ich habe mir das tatsächlich gut überlegt. Am Ende sprachen aber private wie politische Gründe dagegen. Ich bin mit meiner Frau zum Schluss gekommen, dass es der falsche Moment wäre. Es spielten aber auch politische Gründe eine wichtige Rolle. Mattea und ich übernahmen die Partei nach einer historischen Niederlage, nun haben wir viele Stimmen zurückgewonnen. Ich bin überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, und will ihn weitergehen. Wir sind nach dem Rechtsrutsch nun als Oppositionspartei gefordert.

M: Es gibt im November eine Roadshow mit allen Kandidierenden. An vier verschiedenen Orten diskutieren sie untereinander und präsentieren sich der Öffentlichkeit. Am 25. November entscheidet die Fraktion über die Nomination zuhanden des Parlaments.

M: Wir haben tatsächlich ein Gewaltproblem in unserer Gesellschaft. Das ist aber nicht eine Frage des Passes, sondern des Geschlechts. Schauen Sie doch mal in die katholische Kirche. Die Täter sind fast immer Männer. Aber die SVP stimmt immer gegen besseren Opferschutz, gegen ein schärferes Sexualstrafrecht und gegen progressiven Aufklärungs-Unterricht.

W: Für Kriminalität gibt es ein Strafrecht, welches in solchen Fällen durchgesetzt gehört. Dass eine wachsende Gesellschaft auch Herausforderungen mit sich bringt, ist offensichtlich. Die Schweiz ist der Beweis, dass sie damit umgehen kann. Vor 20 Jahren hetzte die SVP gegen Albaner, heute sind sie bestens integriert. Mich stört diese Sündenbockpolitik. Schuld an steigenden Mieten und Prämien ist das Parlament, weil es immer auf der Seite der Wirtschaftslobbys steht. Es ist billig und feige, die Schuld jenen in die Schuhe zu schieben, die sich an der Urne nicht wehren können, weil sie kein Stimmrecht haben. Reale Probleme gehen wir mit den geeigneten Instrumenten an. So haben wir beim Lohnschutz bewiesen, wie man Sozialdumping verhindert.