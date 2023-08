Frick AG: Celebi Zekiye (52) wird vermisst

In der Region Frick wird die 52-jährige Celebi Zekiye vermisst, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Sie wurde zuletzt am Freitag um 14.30 Uhr in der Region Frick gesehen. Sie trug zuletzt eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Die circa 170 Zentimeter grosse Frau spricht sehr leise und hat braune Haare.