Epcot – Disneys Ursprungsidee

Die Idee einer Disney-Stadt hatte schon Begründer Walt Disney in den 1960er-Jahren. Ihm schwebte damals eine Stadt der Zukunft vor, in welcher eine Glaskuppel jederzeit für perfektes Klima gesorgt hätte und der Verkehr unterirdisch verlaufen wäre. Epcot hätte sie heissen sollen – Experimental Prototype Community of Tomorrow (Experimentelle Prototyp-Gemeinschaft von morgen). Was Disney meinte, ist im Buch «Walt Disney – An American Original» nachzulesen: «Es wird eine geplante, kontrollierte Gemeinschaft sein, ein Schaufenster der amerikanischen Industrie [...]. Es wird keine Grundbesitzer und daher keine Stimmrechtskontrolle geben. Die Menschen werden Häuser mieten, anstatt sie zu kaufen, und das zu bescheidenen Mieten. Es wird keine Rentner geben. Jeder muss erwerbstätig sein. Eine unserer Forderungen ist, dass die Menschen, die in Epcot leben, mithelfen müssen, Epcot am Leben zu erhalten.» Ob diese Idee erfolgreicher gewesen wäre als die von Celebration, ist nicht bekannt. Umgesetzt wurde sie nie. Nur der Name der futuristischen Disney-Stadt lebt weiter: Ecpot ist heute ein Freizeitpark in Orlandos Disney World.