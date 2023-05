Celine Dion sagt komplette Welttournee krankheitsbedingt ab

Weil ihre Gesundheit es nicht erlaubt, sagt Weltstar Celine Dion ihre gesamte «Courage»-Tour ab. Davon betroffen sind auch ihre Konzerte am 13. und 14. März 2024 in Zürich.

Darum gehts Auf Instagram verkündet Celine Dion am Freitag, dass sie ihre komplette «Courage»-Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen muss.

«Es tut mir so leid, euch alle erneut enttäuschen zu müssen. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen», schreibt Dion in ihrem Post.

Die beiden Konzerte in Zürich wurden seit 2020 bereits drei Mal verschoben, ehe sie nun komplett abgeblasen wurden.

Schlechte Neuigkeiten für alle Celine-Dion-Fans. Die Stimmgewalt muss all ihre Konzerte im Rahmen ihrer «Courage»-Welttournee absagen, welche am 26. August in Amsterdam hätte starten sollen. Dies teilt ihr Management am Freitag auf Instagram mit. «Mit grosser Enttäuschung müssen wir heute die Absage der «Courage»-World-Tour bekannt geben.»

Im selben Post kommt auch Celine selbst zu Wort und richtet emotionale Worte an ihre Fans. «Es tut mir so leid, euch alle erneut enttäuschen zu müssen. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber Touren können sehr schwierig sein, selbst wenn man bei hundertprozentiger Gesundheit ist.» Dion ergänzt: «Es ist euch gegenüber nicht fair, die Shows immer weiter zu verschieben, und auch wenn es mir das Herz bricht, sagen wir jetzt am besten alles ab, bis ich wirklich bereit bin, wieder auf der Bühne zu stehen.»

Doch trotz ihres gesundheitlichen Zustands gibt die «My Heart Will Go On»-Interpretin die Hoffnung nicht auf. «Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich nicht aufgebe, und ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen!» Geplant waren 42 Konzerte allein in Europa.

Celine Dion leidet an unheilbarer Nervenkrankheit

Bereits in der Vergangenheit mussten die Termine für Celine Dions Konzerte dreimal verschoben werden. So hätten die Konzerte ursprünglich am 2. und 3. Juni 2020 stattfinden sollen. Damals kam aber die Corona-Pandemie der Sängerin in die Quere. Als es dann möglich erschien, verkündete die Kanadierin vergangenen Dezember, dass sie am Stiff-Person-Syndrom erkrankt sei, einer extrem seltenen neurologischen Erkrankung, weshalb sie erneut ihre Termine nach hinten schieben musste. Damals teilte sie die Hiobsbotschaft in einem Video auf Instagram mit.

Das Stiff-Person-Syndrom geht mit schweren Symptomen einher. So leiden betroffene Menschen an extremer Muskelstarre, Steifheit und schmerzhaften Verkrampfungen im Rumpf und in den Gliedmassen, wodurch Betroffene in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. Die Krankheit selbst ist unheilbar, allerdings können die Symptome mit Standardmedikamenten behandelt werden, welche die Muskelanspannungen lösen.

