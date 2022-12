Celine Dion wog nur noch 43 Kilogramm

Erst kürzlich gab Celine Dion bekannt, an einer seltenen neurologischen Krankheit zu leiden. Nun verriet ein Insider weitere Details über den Gesundheitszustand der Sängerin.

Celine Dion muss kürzertreten. Die Musikerin leidet unter dem Stiff-Person-Syndrom – einer seltenen und unheilbaren neurologischen Krankheit. Nun offenbart ein Insider, dass sie kurz vor der Bekanntgabe der Diagnose drastisch an Gewicht verloren hat.

Darum gehts Zwei Wochen ist es her, dass Sängerin Celine Dion offenbarte, dass sie am seltenen Stiff-Person-Syndrom leidet.

Wie eine Person aus ihrem Umfeld jetzt gegenüber «Radar Online» berichtet, soll sie vor dem publik machen ihres Gesundheitszustandes massiv abgenommen haben.

Grund dafür soll ihr Tatendrang und starkes Engagement gewesen sein.

In Tränen aufgelöst zeigte sich Celine Dion vor gut zwei Wochen in einem Instagram-Video. Darin überraschte sie ihre Fans mit einer Schock-Diagnose: Sie leidet am Stiff-Person-Syndrom – einer seltenen und unheilbaren neurologischen Krankheit. Nun offenbart ein Insider gegenüber dem Portal «Radar Online» weitere Details zum Gesundheitszustand der Sängerin.

So soll ihr Umfeld sehr beunruhigt gewesen sein, ehe sie mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit ging. Der Grund: Die 45-Jährige habe massiv an Gewicht verloren. Wie die Quelle erzählt, soll Celine zwischenzeitlich nur noch 43 Kilogramm gewogen haben – und das bei einer Grösse von 1,71 Metern.

Celine muss sich ausruhen und verschiebt Tournee

Ihr Tatendrang und ihr starkes Engagement für die Fans seien der Ausschlag dafür gewesen. Vor der Diagnose soll die Kanadierin stundenlang für ihre Auftritte geprobt haben. «Sie wusste nie, wann sie besser aufhören sollte», ergänzt die Quelle. Doch: «Ihre Freunde bringen sie dazu, mal herunterzufahren.» Es gäbe eine Menge Menschen, die sich ernsthaft um sie sorgen.

Wegen des Stiff-Person-Syndroms und den daraus resultierenden Folgen muss Dion ihre Europa-Tour von 2023 auf 2024 verschieben. Eigentlich hätte sie bereits im Februar starten sollen. «Ich habe seit langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und es war wirklich schwierig für mich, mich diesen Herausforderungen zu stellen und über alles zu sprechen, was ich durchmache. Es tut mir weh, euch zu sagen, dass ich nicht bereit bin, meine Tour in Europa im Februar zu starten», sagte die Musikerin sichtlich aufgelöst in ihrem Instagram-Video.

Die Krämpfe, die sie durch das Syndrom habe, beinträchtigen «jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und es mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie ich es gewohnt bin», erklärte die zweifache Mutter damals.

