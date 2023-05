Vermisste Jugendliche: «Céline, komm bitte nach Hause, ich vermisse dich sehr»

1 / 2 Von der 13-jährigen Céline Sorci fehlt seit Freitag jede Spur. Kantonspolizei Tessin Auch Hany Polanco de Los Santos wurde zuletzt am Freitagabend in Orselina gesehen. Kantonspolizei Tessin

Darum gehts Im Tessin werden Céline Sorci (13) und Hany Polanco de Los Santos (15) vermisst.

Wie die Mutter von Céline gegenüber 20 Minuten sagt, kennen sich die beiden seit drei Monaten und sind gemeinsam ausgerissen.

Bange Tage und Stunden für die Familien von Céline Sorci (13) und Hany Polanco de Los Santos (15) aus dem Tessin: Seit Freitag fehlt von den beiden Jugendlichen jede Spur. Gegenüber 20 Minuten sagt K.*, die Mutter von Céline: «Ich mache mir unglaublich grosse Sorgen. Ich kann seit Tagen weder schlafen noch etwas essen.»

Mit ihrer Tochter habe sie in der Zwischenzeit per Instagram Kontakt gehabt, zu einer Rückkehr konnte sie sie bisher aber nicht bewegen. Laut K. kennen sich Céline und Hany seit drei Monaten: «Sie sind beide aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend in einer Institution untergebracht. Da beide sehr fröhlich und extrovertiert sind, haben sie sich sofort gut verstanden.»

Als die beiden am Freitag aus der Institution ausgerissen seien, hätten sie nur einige Kleidungsstücke und wenig Bargeld mitgenommen: «Sie dürften in der Zwischenzeit kein Geld mehr haben. Ich weiss nicht, wo sie schlafen oder was sie überhaupt essen.» K. fleht ihre Tochter an: «Céline, komm bitte nach Hause. Ich vermisse dich sehr. Wir können über alles sprechen und werden gemeinsam eine Lösung finden.»

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, wurden Céline und Hany zuletzt am Freitagabend in Orselina gesehen. Die 13-Jährige ist laut der Vermisstmeldung schlank, etwa 1,55 Meter gross und wiegt etwa 55 Kilogramm. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Nike-Sneaker sowie einen Rucksack und eine Handtasche. Sie spricht Italienisch als Muttersprache und trägt ein Piercing an der Nase.

Hany ist etwa 1,60 Meter gross, verfügt über einen kräftigen Körperbau und spricht Italienisch. Wie die 15-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens gekleidet war, ist derzeit nicht bekannt. Wer Angaben zum Verbleib von Céline Sorci oder Hany Polanco de Los Santos machen kann, wird gebeten, sich unter 0848 25 55 55 bei der Kantonspolizei zu melden.

*Name der Redaktion bekannt