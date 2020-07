«Wir verlieren einen guten Freund»

CEO (50) stürzte im Wallis ab – Firma trauert um ihren Chef

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Wallis sind am Samstag vier Personen ums Leben gekommen. An Bord war auch ein Kandertaler Firmenchef.

Bei einem Flugzeugabsturz in Blatten VS sind am 25. Juli 2020 vier Personen ums Leben gekommen.

Weltweit sorgte Sam Wyssen mit seiner Firma Wyssen Avalanche Control AG für Sicherheit. Mit seinem Kandertaler Unternehmen installierte er etwa riesige Lawinendetektions-Netzwerke in Kanada. Auch die Schweizer Bergwelt machte sicherer. Am Samstag kam der 50-Jährige in den Schweizer Alpen ums Leben: Er war in jenem Flugzeug, das oberhalb von Blatten VS abstürzte. Alle vier Personen an Bord starben beim Unglück.