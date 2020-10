Zuger Kantonalbank : CEO Hanspeter Rhyner wechselt von der Konkurrenz

Von der einen Kantonalbank zur nächsten. Hanspeter Rhyner wechselt von der Glarner zur Zuger Kantonalbank und wird dort neuer CEO.

Der Chef der Glarner Kantonalbank, Hanspeter Rhyner, wechselt an die Spitze der Zuger Kantonalbank. Deren Bankrat hat Rhyner zum Nachfolger von Pascal Niquille gewählt. Niquille geht nach über elf Jahren als CEO der Bank im Mai 2021 in Pension, wie das Zuger Staatsinstitut am Montagabend mitteilte.