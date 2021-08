Jean Claude Bregy - CEO wird wegen alter Straftat entlassen

1 / 3 Der ehemalige CEO der Poenina Holding AG wurde vergangenen Dezember schuldig gesprochen. Poenina Seinen Posten übernimmt bis auf Weiteres Christoph Arnold. Poenina Weiter wird auch der Verwaltungsratspräsident Marco Syfrig im Jahr 2022 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Poenina

Darum gehts Vor über zehn Jahren machte sich Jean Claude Bregy diverser Delikte schuldig.

Dazu gehört unter anderem auch Geldwäsche.

Der Verwaltungsrat der bisher von ihm geführten Poenina Holding AG setzte ihn deswegen per sofort ab.

Vor über zehn Jahren machte sich Bregy, zusammen mit dem damaligen Leiter eines Teilprojekts beim Lötschberg Basis-Tunnel, der Geldwäsche und weiterer Delikte schuldig. Bregy zeichnete vom Leiter fiktive in Auftrag gegebene Arbeiten ab und leitete das Geld der geschädigten Firma Burkalter – die er damals leitete – an eine von ihm gegründete Gesellschaft weiter, schreibt der «Tages Anzeiger».

Das Geld für die erfundenen Arbeiten – von seiner verdeckt gegründeten Gesellschaft als ausgeführt deklariert– gingen dann zurück auf das Konto des damaligen Leiters und Haupttäters. Für seine Dienstleistungen erhielt Bregy rund 84’500 Franken. Der entstandene Gesamtschaden durch die beiden Männer kann nicht genau beziffert werden. Die angeblichen Nachtrags-Arbeiten ergaben aber über 2.8 Millionen Franken.

Im Dezember 2020 wurden die beiden Männer verhaftet. Bregy verbrachte daraufhin eineinhalb Tage im Gefängnis. Im Juni wurde er von der Staatsanwaltschaft verurteilt. Die Gebäudetechnik-Gruppe Poenina setzte Jean Claude Bregy wegen seiner bekannt gewordenen Vergangenheit per sofort ab. Die Straftaten stünden in keinem Zusammenhang mit der Poenina-Gruppe, die Gruppe entziehe ihm aber das Vertrauen, wie die Firma in einer Mitteilung schreibt.

Externe Untersuchung eingeleitet

Als Aktionär hält Bregy 20,72 Prozent an Poenina. Seine Anteile darf er frühestens in einem Jahr verkaufen. Dazu verpflichtete ihn der Verwaltungsrat. Auch der Verwaltungsratspräsident Marco Syfrig zieht aus der Geschichte persönliche Konsequenzen und tritt zur Generalversammlung 2022 zurück. «Ich habe eine Fehleinschätzung der Situation vorgenommen und als Verwaltungsratspräsident auch kommunikative Fehler begangen», sagt Syfrig. Für diese Fehleinschätzung und Fehler in der Kommunikation entschuldige er sich in aller Form gegenüber seinen Mitarbeitenden, den Aktionären und der Öffentlichkeit.

Auf die Finanzlage der Poenina hätten diese Vorfälle keinen Einfluss. Eine externe Untersuchung, die der Verwaltungsrat anberaumte, soll gegenüber der Anlegerschaft volle Transparenz gewähren. Der neue CEO und bisheriges Mitglied des Verwaltungsrates, Christoph Arnold, wohnt teils in Kanada, will aber, in Anbetracht seiner neuen Position, seine Aufenthalte dort auf ein Minimum beschränken.