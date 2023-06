Buttwil: Cessna 172 knallt auf Graspiste

An Bord waren vier Personen. Eine davon wurde beim Unfall leicht verletzt.

Am Samstag ist eine Cessna 172 beim Start verunfallt.

Eine Cessna 172, die mit vier Personen besetzt war, startete am Samstag gegen 16.30 Uhr auf dem Flugplatz in Buttwil AG. «Nach ersten Erkenntnissen kippte sie kurz nach dem Abheben ab, setzte hart auf und kam auf der Graspiste zum Stillstand», teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit.