CH Media muss Stellen abbauen

CH Media muss sparen: Aufgrund von Umsatzeinbussen muss das Medienhaus Massnahmen ergreifen. Gemäss einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung sieht sich CH Media mit einem erheblichen Umsatzrückgang in seinen Kernmärkten konfrontiert. Daher sollen rund 150 Vollzeitstellen in allen Unternehmensbereichen gestrichen werden.