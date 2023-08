1 / 4 Nach einer mehr als eintägigen Odyssee konnten die Passagiere von Flug GM 804/805 endlich boarden. 20min/News-Scout Der Flug von Kos nach Zürich hätte am Donnerstag um 13.25 Uhr starten sollen. Er wurde jedoch immer wieder verschoben. Diese Anzeigetafel zeigt, wie der Flug dann auf 22.15 Uhr angesetzt wurde. 20min/News-Scout Allerdings konnte der Flug am Donnerstag aufgrund des Nachtflugverbots in Zürich nicht in Kos starten. Die Passagiere mussten auf der griechischen Insel übernachten. 20min/News-Scout

Verspäteter Chair Airlines-Flug – darum gehts: News-Scout Patrick hätte mit der Chair Airlines am Donnerstagvormittag von Kos nach Zürich fliegen sollen.

Der Flug verspätete sich aber immer mehr. Schliesslich mussten die Passagiere eine weitere Nacht in Kos verbringen.

Gemäss dem News-Scout hat die Airline sowie der Flughafen sehr schlecht kommuniziert.

Chair Airlines erklärte in einem Statement am Freitag ihre Gründe.

Das ist passiert

«Ich fühle mich im Stich gelassen», sagt News-Scout Patrick. Der Grund: 26 lange Stunden sass er im griechischen Flughafen Kos fest. Sein Flug nach Zürich mit der Chair Airlines hätte ursprünglich am Donnerstag um 13.25 Uhr starten sollen. «Die Abflugzeit wurde dann aber immer weiter hinausgeschoben», so Patrick. Was den News-Scout besonders ärgert: «Wir wussten zu keiner Zeit, wie es weitergehen soll. Wir erhielten weder vom Flughafen noch von der Airline irgendwelche Auskünfte.»

Kurz vor halb neun Uhr abends – also rund sieben Stunden nach der geplanten Abflugzeit – seien die Passagiere am Flughafen von einem Car abgeholt und in diverse Hotels verteilt worden. Der Flug konnte nämlich aufgrund des Nachtflugverbots in Zürich nicht durchgeführt werden. «Meine Freunde und ich erreichten das Hotel gegen 22 Uhr», so der News-Scout. Andere, darunter Familien mit kleinen Kindern, hätten ihre Übernachtungsmöglichkeit aber erst gegen 0.30 Uhr erreicht.

Auch am zweiten Tag Verspätung

Am Freitag sollte der Flug dann um 10.30 Uhr starten – aber die Passagiere des Fluges GM 804/805 hatten wieder Pech: Erneut mussten sie stundenlang auf Infos warten. Kurz vor 14 Uhr sagte Patrick gegenüber 20 Minuten: «Nun können wir endlich boarden, ob wir aber auch bald abfliegen können?»

Der News-Scout sagte: «Ich bin erledigt, die Zustände am überfüllten Flughafen waren durch und durch chaotisch: Kindergeschrei, lange Schlangen vor den Essensständen und ständige Ungewissheit.» Erst mit mehr als einem Tag Verspätung hob die Maschine schliesslich am Freitag um 14.30 Uhr ab.

Technische Probleme an der Maschine

In einer Medienmitteilung erklärt Chair Airline später, dass die Verzögerung aufgrund eines technischen Problems am Flugzeug schon in Zürich begonnen habe. Weil das Flugzeug so nicht starten konnte, sei eine Ersatzmaschine organisiert worden. Diese befand sich jedoch in Düsseldorf, wo schlechte Wetterverhältnisse dafür sorgten, dass sich der Abflug der Maschine in Deutschland verzögerte. In Zürich landete das Flugzeug letztendlich um 16.40 Uhr und startete um 17.30 Uhr in Richtung Kos, wo die Maschine mit sieben Stunden Verspätung landete.

Der abendliche Rückflug habe aus zwei Gründen nicht angetreten werden können: Zum einen wegen des in Zürich geltenden Nachtflugverbots, zum anderen, weil die Crew eine gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit von zwölf Stunden einhalten muss.

«Direkt buchende Kunden wurden informiert»

Auf Anfrage bei Chair Airlines, wie man die Verspätungen kommuniziert habe, heisst es: «Kunden, welche direkt bei uns gebucht haben, erhielten die Informationen jeweils per Mail.» Die Fluggäste, welche nicht direkt über die Airline gebucht hätten, seien nicht kontaktiert worden, da der Airline die Kontaktdaten fehlten.

«Gemäss unserem Partner am Flughafen Kos waren jederzeit Ansprechpersonen vor Ort, welche die Kunden regelmässig über die Verspätungen in Kenntnis gesetzt haben», heisst es allerdings weiter. Detaillierte Informationen zu technischen Problemen teile die Airline grundsätzlich nicht mit ihren Kunden.