Evolène VS : Chalet wird bei Brand vollständig zerstört

Im Kanton Wallis ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Chalet-Brand gekommen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Das Chalet ist durch das Feuer komplett zerstört worden.

Der Brand ereignete sich in der Route de Pranoé in der Gemeinde Evolène.

Der Alarm ging am Sonntag um 01.45 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis ein. In der Route de Pranoé in Evolène stand ein Chalet in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Stützpunktfeuerwehr Hérens, die mit 40 Personen und mehreren Fahrzeugen im Einsatz stand, erstreckten sich bis in die frühen Morgenstunden.



Zum Zeitpunkt des Brandes war das Chalet nicht bewohnt. Das Gebäude wurde vollständig zerstört, zudem entstand ein Sachschaden an einer Fassade eines benachbarten Chalets. Die Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet worden, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt. Zur Höhe des Sachschadens sind noch keine Angaben gemacht worden.