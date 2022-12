Elia Alessandrini : Challenge-League-Spieler stirbt auf tragische Art und Weise in den Ferien

Am selben Tag, an dem der Tod der Trainer-Legende Sinisa Mihajlovic bekannt wurde, wird die Fussball-Familie von einer weiteren traurigen Nachricht aufgesucht: Elia Alessandrini, Innenverteidiger von Stade Lausanne-Ouchy, ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben.

«Bestürzt und fassungslos»

«Wir sind bestürzt, fassungslos und trauern um Elia Alessandrini. Unseren ehemaligen Mitspieler, Captain und Freund bis zum heutigen Tag», postete der SC Kriens am späten Freitagabend auf Instagram. Die Innerschweizer, bei denen der ehemalige U-20-Nati-Spieler bis Sommer 2022 noch unter Vertrag gestanden hatte, ergänzen: «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, lieber Elia.»

Ausgebildet wurde der 25-jährige Verteidiger bei YB. In der Saison 2017/18 debütierte er für den FC Thun in der Super League. Danach wechselte er in die Challenge League, wo er in viereinhalb Jahren insgesamt 84 Spiele für den FC Chiasso, den SC Kriens und seit letztem Sommer für den FC Stade Lausanne-Ouchy bestritt.