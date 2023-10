Schwerer Unfall in Cham: Autofahrer übersieht Rennradfahrer, der in Richtung Kreisel fuhr   

Der Velofahrer prallte zuerst in die Windschutzscheibe des involvierten BMW.

Ein 19-jähriger Autofahrer war am Mittwoch, kurz vor 19.15 Uhr auf der Zugerstrasse unterwegs und er wollte nach links in die Knonauerstrasse abbiegen. Dabei übersah er einen 29-jährigen Rennradfahrer, der auf der Zugerstrasse in Richtung Bärenkreisel unterwegs war.