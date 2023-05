Cham: Rentnerin (79) überlistet Telefonbetrüger (16 und 21)

Nach mehreren weiteren Telefonanrufen tauchte gegen 17.30 Uhr ein junger Mann am Wohnort der 79-Jährigen auf, um das Bargeld und weitere Wertsachen abzuholen. Dabei wurde er festgenommen. Zudem gelang es den Einsatzkräften in der unmittelbaren Nähe, einen weiteren an der Tat beteiligten Mann ebenfalls festzunehmen, wie es weiter heisst.