#tourdebeiz

Chamer plant riesige Beizen-Tour nach Lockdown

Auf Facebook ruft Christoph Ulrich dazu auf, nach dem Lockdown das lokale Gastro-Gewerbe zu unterstützen. Er selbst will bis Ende Jahr alle Beizen in seinem Wohnort abklappern.

Christoph Ulrich will nach dem Lockdown allen Beizen in Cham einen Besuch abstatten.

Seit bald zwei Monaten sind alle Restaurants, Bars und Beizen geschlossen. Viele Leute vermissen die Gastronomie-Angebote, so auch Christoph Ulrich aus Cham. Deshalb hat der 37-jährige Familienvater beschlossen, nach dem Lockdown allen Beizen in seinem Wohnort ein Besuch abzustatten, noch bevor das Jahr zu Ende geht.

Die Idee für seine Beizen-Tour sei Ulrich beim Gespräch mit seiner Frau entstanden. Sie betreibt das Eltern-Kind-Café Spatzentreff, das während des Lockdowns auch geschlossen bleibt und unter den fehlenden Einnahmen leide. Ziel seiner Tour sei es, den Umsatz in der Gastronomie nach dem Lockdown wieder anzukurbeln, sagt er gegenüber 20 Minuten: «Ich mache das gezielt in meiner eigenen Gemeinde, um das lokale Gewerbe zu unterstützen.»

Aufruf über Facebook

Ulrich hat seine Idee am Dienstag in der Facebook-Gruppe Zuger helfen Zugern geteilt, um möglichst viele Leute zum Mitmachen zu animieren: «Wenn es mir viele gleichtun, dann läuft ganz schnell wieder ordentlich etwas in unserem Kanton», schreibt er auf Facebook.