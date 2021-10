Zwei bis fünf Franken pro Test – Chamerin sammelt Geld, damit junge Leute an günstige Tests kommen

Mit einer Aktion will eine Frau aus Cham jungen Personen zwischen 16 und 25 Jahren, die noch in Ausbildung sind, vergünstigte Tests anbieten.

Günstige Tests für ungeimpfte Personen zwischen 16 und 25 Jahren und in Ausbildung – dies ist das Ziel der Chamerin Karin Bieri. Deshalb hat die 48-Jährige die «Aktion Unternehmer für die Jugend» ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine Spendensammlung, die von Unternehmen, Privaten und Testzentren unterstützt wird. Ziel ist eine Senkung der Kosten für Antigen-Schnelltests zwischen zwei und fünf Franken, die je nach Anbieter offiziell bis zu rund 50 Franken kosten. Dies berichtet die «Zuger Zeitung» (Bezahlartikel). Denn: Die Tests sind seit dem 11. Oktober kostenpflichtig . Die Aktion ist erfolgreich: In der ersten Woche seien Tests im Wert von 10’000 Franken ermöglicht worden.

«Junge müssen in den Ausgang, ins Training, ihre Ausbildung uneingeschränkt absolvieren können, auch wenn sie nicht geimpft sind», sagt Bieri zur «Zuger Zeitung». Auch wenn sie generell weniger stark von einer Covid-19-Erkrankung getroffen werden, leiden junge Leute seit Beginn der Pandemie an deren Auswirkungen. Angeboten werden die vergünstigten Tests derzeit in den Kantonen Zug, Luzern und Schwyz. Weitere Testcenter in den Kantonen St. Gallen, Basel-Landschaft und Zürich sollen bald folgen, heisst es auf der Website ihres Unternehmens MB KommNet Management. Je höher die Nachfrage nach Tests ist, umso mehr Geld werde benötigt. Bieri selbst arbeite ehrenamtlich und verdiene nichts an der Aktion.