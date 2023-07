«Wir waren traurig»: Lando Norris zerstört Sieger-Pokal von Max Verstappen

Bei der Formel-1-Siegerehrung in Ungarn beschädigte Lando Norris den sündhaft teuren Pokal von Konkurrent Max Verstappen.

Während Max Verstappen das Formel-1-Rennen in Ungarn am Sonntag erneut komplett dominierte, kam es nach dem Grand Prix zum grossen Aufreger des Wochenendes. Der zweitplatzierte Lando Norris hatte seine Champagnerflasche bei der Siegerehrung derart kräftig auf das Podium geschlagen, dass der Siegerpokal von Max Verstappen in die Brüche ging.