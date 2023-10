Champions League: Raphael Wicky kann es nicht fassen

Bern verpasste damit vor den Augen von Tennis-Superstar und Roter-Stern-Fan Novak Djokovic nicht nur den ersten Erfolg in der laufenden Champions-League-Saison, der Schweizer Meister gab auch den ersten Auswärtserfolg in der Königsklasse überhaupt noch aus der Hand. Immerhin: Im 7. Auswärtsspiel erzielte YB in der Liga der Sterne erstmals zwei Tore.

«War überzeugt, dass ich ihn reinhaue»

Cedric Itten sagte gegenüber blue: «Ein Unentschieden auswärts ist positiv.» Aber auch für ihn sei es bitter gewesen, dass sie so spät noch ein Tor kassiert hätten. «Aber sie haben am Schluss nochmal sehr viel Druck ausgeübt zusammen mit den Fans», so der Nati-Stürmer, der zum grossen Helden in Belgrad hätte werden können. Er war es nämlich, der die Nerven behielt und in der zweiten Halbzeit per Penalty zur Führung getroffen hatte. Dem Gebrüll und den Pfiffen der Tausenden Fans trotzte er. «Ich war überzeugt, dass ich ihn reinhaue», so Itten.