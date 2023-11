Champions League: AC Milan gewinnt gegen PSG

1 / 4 Mit diesem Falschgeld wurde PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma von den Milan-Fans beworfen. REUTERS Auf den Scheinen war das Konterfei des Torhüters gedruckt. Damit wollten die Fans wohl zum Ausdruck bringen, dass sich Donnarumma mit seinem Paris-Transfer für das Geld und gegen die Leidenschaft entschied. AFP Olivier Giroud traf derweil zum entscheidenden 2:1 gegen PSG. AFP

Darum gehts Am Dienstagabend fanden mehrere Spiele in der Champions League statt.

Atlético Madrid gewann gegen Celtic Glasgow.

AC Milan siegte gegen PSG.

Milan gewinnt und Falschgeld für PSG-Goalie

Der italienische Torhüter Gianluigi Donnarumma spielte lange Zeit für die AC Milan. ehe er 2021 ablösefrei zu Paris Saint-Germain wechselte. Am Dienstagabend kehrte er im Trikot von PSG in das San Siro zurück. Schon vor dem Spiel war klar, dass es eine Aktion seitens der Ultras der Rossoneri geben wird. Und diese kam auch. Kurz vor dem Anpfiff wurde Donnarumma, gerade als er dabei war, sich aufzuwärmen, mit falschen Geldscheinen beworfen. Auf diesen war das Konterfei des Torhüters gedruckt. Damit wollten die wütenden Fans wohl zum Ausdruck bringen, dass sich der Goalie mit seinem Paris-Transfer für das Geld und gegen die Leidenschaft entschied.

Das Spiel ging derweil 2:1 für Milan aus. Das erste Tor für die Mailänder schoss Rafael Leão. Besonders: Es war der erste CL-Treffer für Milan in dieser Saison – nach zuvor insgesamt 55 Schüssen, die nicht in den Kasten gingen. Giroud traf kurz nach der Pause noch zum entscheidenden 2:1. Noah Okafor wurde kurz vor Schluss eingewechselt und verpasste knapp das 3:1. Dank des Milan-Erfolgs ist die Gruppe F äusserst spannend. Am frühen Dienstagabend siegte Dortmund mit 2:0 gegen Newcastle.

Noah Okafor hatte die Chance auf das 3:1, doch er vergab. AFP

Atlético Madrid ist im Torrausch

Atlético Madrid feierte eine Torparty gegen Celtic Glasgow und siegte mit 6:0. Ein Hammerspiel lieferte Antoine Griezmann ab, der doppelt traf. Mit seinen Champions-League-Toren stellte Griezmann zudem eine persönliche CL-Bestmarke auf. Noch nie zuvor gelang es dem Stürmer in drei aufeinander folgenden Spielen der Königsklasse zu treffen. Die weiteren Madrid-Treffer schossen Morata (2), Lino und Saul. Die Schotten agierten über eine lange Zeit mit einem Mann weniger. Grund dafür war ein übler Tritt von Maeda. Der Celtic-Spieler trat mit offener Sohle seinen Gegenspieler. Nach VAR-Check flog er vom Platz.

Antwerpen verliert und verliert

Bei Antwerpen läuft es in dieser Saison einfach überhaupt nicht. Die Belgier verloren mit 0:1 gegen den FC Porto und warten damit weiter auf den ersten Sieg in der Champions League. In vier Spielen kassierte Antwerpen bisher 14 Gegentore (bei drei eigenen Treffern). Der Schweizer Stürmer Michael Frey stand wie gewohnt nicht im Aufgebot. Die Belgier liegen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe H hinter Donezk, Porto und Barcelona. Die Katalanen patzten völlig überraschend gegen den ukrainischen Top-Club mit 0:1.

Kurioser Platzverweis für Belgrad-Trainer

RB Leipzig siegte mit 2:1 gegen Roter Stern Belgrad. Xavi Simons traf in der achten Minute äusserst sehenswert in den Winkel. Loïs Openda schoss das 2:0. Für Belgrad erzielte Guélor Kanga das Tor. Für Aufsehen sorgte ein kurioser Platzverweis. RB-Spieler Openda rauschte bei einer Aktion an der Seitenlinie vor der Bank der Gastgeber in eine Traube aus Trainern und Betreuern.

Belgrads Konditionstrainer Marko Vasiljevic hielt Openda daraufhin fest, klammerte sich an den Spieler, als dieser zurück aufs Feld wollte. In der Folge kam es zu einem Wortgefecht. Der vierte Offizielle musste die Situation beruhigen. Schiedsrichter Daniele Orsato zeigte Vasiljevic Rot. Alle Infos zur Niederlage der Young Boys findest du hier. City und Leipzig sind vorzeitig im Achtelfinal der Champions League.