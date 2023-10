Hier trifft Akanji zum zwischenzeitlichen 1:0 für Manchester City. Video: SRF

Darum gehts Manchester City gewinnt am Mittwoch bei Schweizer Meister YB mit 3:1.

Das erste Tor der Engländer erzielte ausgerechnet Nati-Star Manuel Akanji.

Grosse Worte verliert der Verteidiger keine, das übernimmt sein Trainer für ihn.

«Sicher war es speziell, mit einem Club in die Schweiz zurückzukehren», sagte Manuel Akanji nach dem Spiel gegenüber blue. Es war auf Vereinsebene sein erstes Spiel in seiner Heimat, seit er 2018 den FC Basel in Richtung Bundeslig verlassen hatte. Der Nati-Verteidiger hatte beim 3:1-Sieg von Manchester City über YB gerade das 1:0 erzielt. Die beiden anderen Tore des Titelverteidigers erzielte Superstar Erling Haaland. Berns Meschack Elia glich zwischenzeitlich mittels eines herrlichen Treffers aus.

Während Akanji sonst vom Schweizer Publikum für Treffer gefeiert wird, wird er für diesen von der grossen Mehrheit der 31’000 Fans im Wankdorf beflucht. «Ich habe es gemerkt», lächelt der 28-Jährige, «als ich das Tor gemacht habe, hatten die Fans nicht so Freude.» Fakt ist: Noch nie zuvor hat ein Schweizer gegen ein Schweizer Team in der Champions League getroffen.

Viel Rummel, keine Zeit

Während die «Citizens» zeitweise vom guten YB-Auftritt überrascht schienen, sei das bei Akanji selbst kein Thema gewesen: «Je länger es ging, desto mehr Selbstvertrauen haben wir gekriegt», so der Mann aus Wiesendangen ZH. Sie hätten genau gewusst, mit welchen Stärken die Berner auf sie zukommen würden. Abgesehen von ein paar dummen Ballverlusten sei das ein gutes Spiel gewesen.

Gross Gelegenheit zum Feiern hat der Triple-Sieger der Vorsaison nun trotzdem nicht. Am Sonntag wartet bereits Stadtrivale Manchester United. Ohne Akanji, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Brighton gesperrt ist. Trotzdem hat der Innenverteidiger, der im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Franken von Dortmund in den Nordwesten Englands gewechselt war, nicht einmal Zeit für ein kurzes Interview in der Mixed-Zone. «Wir müssen los», entschuldigt er sich, als er sich dem überdurchschnittlich grossen Rummel entzog.

Guardiola gefällt YB

Denn speziell war das Spiel im strömenden Regen nicht nur für Akanji, der immerhin noch kurz mit Nati-Kollege Cedric Itten die Shirts tauschen konnte. Speziell war es für alle Anwesenden in Bern, soviele Weltstars des Sports aufs Mal zu sehen. Dies bekam auch Manchester Citys Trainer Pep Guardiola zu spüren, der nach der Pressekonferenz von seinem Pressespreche abgeschirmt werden musste, weil ihn so viele Journalisten für ein Selfie bedrängten.

Zuvor hatte er, wie schon am Tag vor dem Spiel, grosse lobende Wort für seinen Schützling Akanji gefunden. «Eine unglaublich gute Leistung in einem so wichtigen Spiel für ihn», so der 52-jährige Katalane. Sein Aufbauspiel und seine Defensivleistung seien herausragend gewesen, und dann treffe er auch noch. Pep: «Wir sind richtig froh, ihn bei uns zu haben.» Ihm habe ausserdem gefallen, wie YB spiele. «Sehr agressiv, sehr gut.»

«Können uns nicht viel vorwerfen»

Auch der Trainer der Berner, Raphaël Wicky, ist grundsätzlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, aber enttäuscht ab dem Resultat. «Wir können uns nicht viel vorwerfen», so der Walliser. Für einen Punktgewinn gegen Manchester City brauche es das perfekte Spiel, das sei nicht der Fall gewesen. Wicky: «Jeder muss über sich hinaus wachsen, du darfst keine Standardtore kriegen und musst auf Pech beim Gegner hoffen.»

Wicky betont allerdings auch: «Wir sind nach wie vor im Rennen, um europäisch zu überwintern.» YB werde alles dafür tun. «Die Wahrheit ist auch, dass noch ein Stück fehlt, damit es für mehr reicht gegen solche Mannschaften», so der 46-Jährige. Die nächste Gelegenheit für Königsklasse-Punkte bietet sich dem Schweizer Meister am 7. November im Rückspiels auswärts gegen Manchester City – und Akanji.



Das Traumtor von Meschack Elia brachte YB letztlich nichts Zählbares ein. Video: SRF