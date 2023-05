Champions League: Alf-Inge Haaland aus VIP-Loge abgeführt

Die Gästeauswahl von City-Trainer Pep Guardiola geht nach dem 1:1 am Dienstag in Madrid wegen des vermeintlichen Heimvorteils leicht favorisiert in die Entscheidung am 17. Mai. ManCity-Superstar Erling Haaland schoss keinen Treffer. Dem jungen Norweger gelangen bisher unglaubliche 51 Tore in der laufenden Saison, am Dienstagabend kam aber kein weiterer hinzu.