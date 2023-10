Champions League: Dortmund schlägt Newcastle, PSG fertigt Milan ab

Dortmund sorgt für Hochspannung

Gregor Kobel hat Borussia Dortmund zu einem 1:0-Auswärtssieg gegen Newcastle United geführt. Nachdem Nmecha den BVB nach einem Konter unmittelbar vor der Pause in Führung gebracht hatte, hielt der Nati-Goalie seinem Team mit mehreren Starken Paraden den Sieg fest und blieb im dritten Spiel bereits zum zweiten Mal ohne Gegentor. Newcastle, bei dem Schär 90 Minuten durchspielte, traf in der Schlussphase zweimal nur die Latte. Dank des gewonnen Direktduells ziehen die Dortmunder an den Magpies vorbei auf Platz zwei.

PSG lässt Milan keine Chance

Barcelona zittert gegen Schachtar

Der FC Barcelona bleibt in der Champions League auch nach drei Spielen makellos. Zu Hause im Olympiastadion bekundeten die Katalanen gegen Schachtar Donezk aber trotz einer 2:0-Pausenführung viel Mühe. Torres und López hatten für Barça getroffen. Nach dem Anschluss durch Sudakow hatten die Gäste in der Schlussphase gar noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, verpassten diesen aber knapp. Am Samstag kommt es in der Liga zum Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid.