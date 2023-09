Champions League: Bayern – Manchester United 4:3

ManUtd-Keeper Onana sieht gegen Bayern unglücklich aus. SRF

Real Sociedad – Inter Mailand 1:1

Sevilla – Lens 1:1

Arsenal – Eindhoven 4:0

Sporting Braga – Napoli 1:2

Benfica Lissabon – Salzburg 0:2

Galatasaray – Kopenhagen 2:2

Real Madrid – Union Berlin 1:0

Bei Onana-Fehler – Bayern gewinnt gegen ManUnited

Der FC Bayern startete optimal in die Champions League. Gegen Manchester United gab es am Mittwochabend einen 4:3-Erfolg. Grossen Anteil an der Pleite hatte ManUnited-Goalie André Onana. Dem Torhüter, der im Sommer für über 52 Millionen Franken von Inter auf die Insel wechselte, passierte ein Riesen-Bock. Bei einem Distanzschuss von Leroy Sané stand Onana völlig neben sich und bugsierte den Ball selbst ins Netz. Schnell gab es auf Social Media Spott. So meinte ein Nutzer beispielsweise: «Wie trifft man gegen Onana? Einfach schiessen.»

Serge Gnabry, Harry Kane, Mathys Tel erhöhten noch für die Münchner, durch Rasmus Højlund und Casemiro (zwei Tore) konnte United jedoch immer wieder verkürzen. Erwähnenswert: Bayern-Trainer Thomas Tuchel war gesperrt. Wegen des Mecker-Gelb-Rots im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison gegen Manchester City durfte er nicht an der Seitenlinie stehen. Gleichzeitig waren auch die Katakomben oder die Kabine für ihn tabu.

Yann Sommer überzeugt in der Champions League. SRF

Starker Sommer spielt Remis

In der Serie A läuft es für Inter Mailand. In vier Spielen gewannen die Mailänder vier Mal. Yann Sommer kassierte am Wochenende gegen Milan sein erstes Gegentor. Inter überzeugte stets, flog regelrecht durch die Liga. Und in der Champions League? Der neue Sommer-Club patzte beinahe. Inter war lange Zeit ein Schatten seiner selbst, gegen Real Sociedad gab es am Ende nur ein 1:1-Remis.

Die Sociedad-Führung fiel bereits in der 4. Minute. Nach einem Fehler der Inter-Hintermannschaft tauchte Brais Méndez vor der Strafraumkante auf und hämmerte das Leder in den Kasten. Sommer, der eine Top-Partie zeigte und mehrere Schüsse mirakulös hielt (siehe Video oben) und dafür gefeiert wurde, hatte keine Chance.

REUTERS

In der zweiten Hälfte hatte dann Inter-Star Nicolò Barella Glück. Der Inter-Star trat seinen am Boden liegenden Gegenspieler, der Schiri zeigte sofort die Rote Karte, nahm diese aber nach VAR-Intervention zurück. Ein diskutabler Entscheid und eine folgenschwere für die Spanier. So hatte Barella beim Ausgleich durch Lautaro Martinez seine Füsse bei der Vorbereitung im Spiel. Inter drückte in der Folge noch auf das 2:1, das fiel jedoch nicht mehr.

Arsenal siegt problemlos

In der Saison 2016/17 spielte Arsenal letztmals in der Champions League. Am Mittwochabend gelang den Londonern ein fantastisches Comeback. Gegen den PSV Eindhoven gab es einen 4:0-Sieg. Bereits in der 8. Minute erzielte Bukayo Saka die Führung und schockte Eindhoven früh. In seinem ersten CL-Spiel traf der Arsenal-Star also gleich direkt. Als Arsenal zuletzt in der Königsklasse spielte, war der 22-Jährige gerade einmal 15 Jahre alt. Die weiteren Tore schossen Leandro Trossard, Gabriel Jesus und Martin Ødegaard.

Action Images via Reuters

Verrücktes Handspiel sorgt für Benfica-Niederlage

Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und RB Salzburg ging 0:2 aus. Roko Simic, der vor dem Sommer noch für den FCZ stürmte, traf mittels Penalty zur Führung. Die Entstehung, sie war verrückt. Der Benfica-Torhüter wurde nach einem gekonnten Lob eigentlich bereits überspielt. Der Ball flog aufs Tor zu, doch Verteidiger Antonio Silva sprang zuerst am Ball vorbei und wehrte den Ball dann mit der Hand ab. Silva sah Rot, für Salzburg gab es Elfmeter. In der 51. Minute traf noch Oscar Gloukh zum 2:0.

Sevilla spielt mit Sow 1:1

Im Sommer wechselte Nati-Spieler Djibril Sow von Eintracht Frankfurt nach Spanien zum FC Sevilla. Mit seinem neuem Team kam er zu einem 1:1 gegen Lens. Sow zeigte eine gute Partie und wurde in der zweiten Hälfte ausgewechselt.