Champions League: Borussia Dortmund – Newcastle 2:0

Getty Images

Die Szene des Spiels

Mit etwas Dusel kam Marcel Sabitzer in der 26. Minute vor dem Strafraum von Newcastle an den Ball. Hacke, Spitze, Doppelpass und wieder war es Sabitzer, der im Sechzehner der Engländer in Ballbesitz kam. Der Österreicher behielt die Übersicht und fand Füllkrug in der Mitte, der nur noch einzuschieben brauchte. Für den 30-jährigen Füllkrug war es der erste Champions-League-Treffer seiner Karriere. Brandt erhöhte in der zweiten Hälfte auf den 2:0-Endstand.

Die Schlüsselfigur

Ein Champions-League-Debüt zum Vergessen für Newcastle-Youngster Lewis Hall. Der 20-Jährige wirkte bei seiner Premiere überfordert und bekundete Mal für Mal Mühe mit dem hohen Tempo von Gegenspieler Karim Adeyemi. Beim 0:1 liess er sich von Marcel Sabitzer übertölpeln, Trainer Eddie Howe erlöste ihn in der Pause.

Das bessere Team

Der BVB zeigte eine starke Reaktion auf die 0:4-Pleite im Klassiker gegen die Bayern. Das Team von Trainer Edin Terzic war in den Zweikämpfen bissiger und hatte mehr Zug aufs Tor. Wenn es vor dem Tor von Nick Pope gefährlich wurde, hatte Julian Brandt meistens seine Füsse im Spiel. Die Defensive der Magpies bekam den Deutschen Nationalspieler nie wirklich in den Griff. In der 80. Minute krönte er seine Leistung mit seinem vierten Champions-League-Treffer.

So spielten die Schweizer

Fabian Schär zeigte in seinem 17. Champions-League-Spiel eine sehr solide Leistung. Defensiv liess er sich nichts zu Schulden kommen und konnte mit seinen langen Bällen die BVB-Abwehr immer wieder überspielen. Gregor Kobel wurde vor allem in der ersten Hälfte so gut wie nicht geprüft. In der zweiten Halbzeit hielt der Nati-Goalie was es zu halten gab.

Das Tribünen-Gezwitscher

Die Dortmund-Fans sorgten kurz nach der Pause für einen Unterbruch. Die Anhängerinnen und Anhänger protestierten gegen die Reform der Champions League, sie hielten ein riesiges Banner in die Höhe und warfen Tennisbälle wie auch Goldbarren auf das Feld. Die Gegenstände wurden schnell weggeräumt, auch Nati-Goalie Kobel half tatkräftig mit. So konnte die Partie schnell weitergehen.

Tore

28’ | 1:0 | Marcel Sabitzer setzte sich im Strafraum durch und fand in der Mitte Niklas Füllkrug.

80’ | 2:0 | Julian Brandt schloss einen Konter souverän ab.

Der Ausblick

Nach der Champions League ist vor dem Liga-Alltag. Für die Gäste aus Newcastle geht es in der Premier League gegen Bournemouth weiter. Die Cherries gingen zuletzt gegen YB-Gegner City gleich mit 1:6 unter. Für den BVB geht es am Samstag in der Bundesliga auswärts gegen den VfB Stuttgart weiter.

AFP

Das andere Spiel

Was für eine Überraschung! Im Spiel, das gleichzeitig stattfand, gewann Schachtar Donezk völlig überraschend gegen den FC Barcelona mit 1:0. Und der Sieg, er war nicht unverdient. Barça schoss in der ersten Hälfte nie aufs gegnerische Tor, am Ende gaben die Katalanen einen Torschuss ab.

Der entscheidende Treffer fiel nach 40 Minuten. Sikan stieg nach einer Gocholeishvili-Flanke von rechts kurz vorm Tor am höchsten und köpfte zum 1:0 für den Aussenseiter ein. Die Abwehr von Barcelona sah dabei ganz alt aus. Für den FC Barcelona ist es nach zuvor drei Siegen die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison. Donezk hat nun sechs Punkte und ist hinter Porto klassiert.