Darum gehts Die Young Boys sind am Montag für die Champions League nach Manchester gereist.

Dort geht es am Dienstag (21 Uhr) auswärts gegen Titelverteidiger Manchester City.

König Fussball hat in der englischen Stadt seit jeher eine ganz grosse Bedeutung.

«Hello Mnnchssta», begrüsste Leadsänger Liam Gallagher 2005 die Fans im Etihad Stadium zum bis heute ikonischen Oasis-Konzert. In jenem Stadion, in dem YB am Dienstag seine Haut gegen den Titelverteidiger der Champions League möglichst teuer verkaufen will, gehört Gallagher normalerweise selbst zu den Zuschauenden. Denn der eine berühmte Neuzeit-Export der Stadt ist grosser Fan der anderen modernen Weltsensation Manchesters: Fussball.

Fussball tief in Geschichte verankert

Bevor Ballsport und Indierock mit den 1990er-Jahren als globaler Verkaufsschlager aufkamen, war Manchester für etwas anderes bekannt: die Textilindustrie. Die einst von den Römern als «Mamucium Castrum» gegründete Stadt war eines der grossen Zentren der englischen Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei sollte sich schnell zeigen: Industrialisierung und Fussball sind eng ineinander verwoben.

Die Kurzfassung: Mit der Industrialisierung kam es zur Landflucht, wobei die Menschen in den schnell wachsenden Städten nicht mehr 24/7 für ihr Essen sorgten, sondern zu fixen Zeiten in den Fabriken arbeiten mussten. Wenn auch auf noch sehr tiefem Niveau ergab das eine zentrale Neuerung in den Leben Abertausender Arbeitenden: Freizeit. Um letztere möglichst sinnvoll zu gestalten, kamen viele Firmenbesitzer auf die Idee, den damals frisch erfundenen Fussball zu organisieren.

Zwei Grosse und viele mehr

Ab ca. 1880 spriessen so in England – wie auch überall sonst in industrialisierten Gebieten Europas (z. B. FC St. Gallen 1879) – Fussballvereine und Ligen wie Unkraut aus dem Boden. In England waren dies unter anderem der Eisenbahner-Club des «Newton Heath LYR Football Club», der bald darauf in Manchester United umgetauft wurde und der «Ardwick Association Football Club», der seit 1894 Manchester City heisst.

Nebenbei gibt es aber unzählige weitere Vereine in der Metropolregion «Greater Manchester» (knapp drei Millionen Einwohner). Alleine in den obersten vier Profiligen sind das in der laufenden Saison nicht weniger als sechs Clubs (ManUnited, ManCity, Bolton, Wigan, Salford, Stockport). Weitere zwölf sind es in den Ligen fünf bis acht. Laut dem «Manchester Museum» ist Manchester diejenige Stadt auf der Welt mit dem grössten Anteil Fussballclubs pro Kopf.

Weltklasse kam erst nach 2008

In Abgrenzung zum englischen Rekordmeister Manchester United, der mit seiner goldenen Generation um David Beckham ab den 1990er-Jahren («Class of 92’») zum Weltclub aufgestiegen war, sieht sich City als Stadtclub mit grosser Verbundenheit zur Stadtbevölkerung. Dieses Bild stammt hauptsächlich von der Zeit vor der Übernahme der «Abu Dhabi United Group» von Sheikh Mansour im Jahr 2008, als die «Citizens» im Vergleich zu den «Red Devils» wesentlich kleinere Brötchen backen mussten.

15 Jahre und rund 1,5 Milliarden Franken später holte Manchester City mit einer beispiellosen Startruppe im Mai 2023 das Triple. Der Verein – mittlerweile Flaggschiff des Multi-Club-Konstrukts «City Football Group» mit insgesamt zwölf Clubs rund um die Welt – hat so mit dem Manchester City von vor 2008 nur noch wenig zu tun, was sich auch immer wieder in der oft bemängelten Stimmung im Etihad Stadium niederschlägt.

Eigentlich ein Olympia-Stadion

Das Stadion war eigentlich nicht für Fussball vorgesehen gewesen. Denn für das Jahr 2000 hatte sich die Stadt Manchester als Gastgeberin der Olympischen Spiele (schliesslich in Sydney) beworben. Die geplante Infrastruktur wurde schliesslich für die Commonwealth Games 2002 (das Olympia-Pendant für Nationen mit britischer Kolonialgeschichte) dennoch umgesetzt.

Dazu gehörte das «City of Manchester Stadium» samt Laufbahn, ein kleineres Leichtathletikstadion und vieles mehr. Das alles wurde auf einem grossen Campus im Osten der Stadt errichtet. Manchester City – beziehungsweise Etihad – hat diesen Campus ab 2008 schrittweise annektiert, ihn zur wohl besten Fussball-Infrastruktur der Welt ausgebaut und das «City of Manchester Stadium» zum reinen Fussballtempel für rund 53’000 Fans umgewandelt.

Dort wird am Dienstag YB auf dem Platz sein – und Liam Gallagher wohl auf der Tribüne (ab 21 Uhr im Ticker).

