Kurz vor 15 Uhr ist die Charter-Maschine aus Manchester am Flughafen Bern-Belp gelandet. Man kann getrost vermelden: Erling Haaland und die Stars von Manchester City befinden sich nun in der Schweiz. Am Mittwoch um 21 Uhr steigt das Gruppenspiel in der Champions League bei Schweizer Meister YB (im Liveticker auf 20min.ch). Bereits am Dienstag treten Trainer Pep Guardiola und Nati-Star Manuel Akanji vor die Medien.