Champions League: Gaël Ondoua erhält kein Visum für Glasgow-Reise

Servette eliminierte in der zweiten Quali-Runde Genk im Penaltyschiessen. Video: RTS

Darum gehts Gaël Ondoua durfte nicht mit Servette zum CL-Quali-Hinspiel nach Glasgow fliegen.

Ihm sei das Visum für die Einreise nach Grossbritannien verweigert worden, so der Club.

Neben dem Mittelfeldakteur fehlt den Genfern gleich eine Reihe wichtiger Spieler.

Man habe alles probiert, schreibt Servette am Dienstagabend in einem Statement. Aber: «Da sein Visum bis heute von den britischen Behörden nicht ausgestellt wurde, fehlt der Spieler bei der Reise nach Glasgow.» Es geht um den kamerunisch-russischen Doppelbürger Gaël Ondoua, dem die Einreise nach Schottland für das Hinspiel in der dritten Qualifikations-Runde zur Champions League gegen die Glasgow Rangers (ab 20.45 Uhr live bei uns) vor Reiseantritt verweigert worden war.

«Die grossen Anstrengungen, die der Verein und der Spieler seit mehr als zwei Wochen unternommen haben, auch in Zusammenarbeit mit dem schottischen Fussballverband, haben nicht ausgereicht», klagen die «Grenats». Die genauen Gründe, weshalb dem 27-jährigen Mittelfeldspieler kein Visum ausgestellt wurde, sind unklar. Auf eine Anfrage von 20 Minuten verwies Servette auf das bereits publizierte Statement.

Weiler muss auf viele Spieler verzichten

So oder so: Ondoua ist nicht in Glasgow und mit ihm fehlen am Mittwochabend beim kapitalen Spiel gleich mehrere wichtige Teamstützen. Stammgoalie Jérémy Frick, Miroslav Stevanovic, Keigo Tsunemoto, Alexis Antunes, Alexander Lyng und Théo Magnin fallen verletzt aus. Stürmer Enzo Crivelli ist nach dem Rückspiel in Genk rot gesperrt.

«Klar werden uns diese Spieler fehlen», meinte Trainer René Weiler in der Pressekonferenz am Vorabend des Spiels. Er wolle sich aber auf die Spieler konzentrieren, welche spielen könnten. Der 49-Jährige: «Es ist ein guter Gegner mit viel Tradition, der erst im vergangenen Frühling den Final der Europa League erreicht hat.» Es werde auf jeden Fall schwierig werden, so Weiler.

Schafft Servette in Glasgow den nächsten Exploit? Ja, die können trotz allem vorlegen. Nein, aber es wird alles offen bleiben. Ich glaube, die kriegen voll aufs Dach. Das interessiert mich so was von nicht.

Servette-Pflücke trifft gegen Lausanne-Ouchy mit einem herrlichen Freistoss. Video: SRF