Champions League: Haaland und Akanji vermiesen YB die Party

Schweizer Meister YB zeigt in der Champions League gegen Titelverteidiger Manchester City eine starke Leistung, verliert am Ende aber 1:3.

Hier trifft Akanji zum 1:0 für ManCity.

Die Szene des Spiels

Die 67. Minute. Inmitten einer ganz starken YB-Phase bekam Manchester City nach Camara-Foul einen völlig gerechtfertigten Penalty zugesprochen. Erling Haaland verwandelte zur 2:1-Führung der Gäste und sorgte so für einen erheblichen Dämpfer in die Berner Feststimmung. Gegen ein solches Star-Ensemble ein zweites Mal einem Rückstand hinterherzulaufen, war zu viel für die Young Boys. Haaland setzte später noch einen drauf und stellte auf den 3:1-Endstand.

Die Schlüsselfigur(en)

Zwei Schweizer im Fokus: YB-Goalie Anthony Racioppi brachte mit seinen Paraden die wohl beste Offensivabteilung der Welt an den Rand der Verzweiflung. Ob Erling Haaland, Jack Grealish oder Jérémy Doku, sie alle scheiterten am starken Westschweizer. Auf der anderen Seite gehörte Nati-Star Manuel Akanji zu den Besten im Team, spielte defensiv praktisch tadellos und wurde in der 48. Minute zum ersten Schweizer überhaupt, der in der Champions League gegen ein Schweizer Team traf.

Elia sorgt mit diesem Traumtor für das zwischenzeitliche 1:1. SRF

Das bessere Team

Ja, Manchester City führte die feinere Klinge. Ja, Manchester City war überlegen. Aber was YB zwischenzeitlich auf den Kunstrasen brachte, war frech, bissig und immer wieder auch gefährlich. Nur: Wer kurz nach der Pause und kurz nach einem Ausgleichstor einen Treffer kassiert, der macht sich das Leben auch selbst ein bisschen schwer.

Das Tribünen-Gezwitscher

Die Tribünen selbst. Bereits in der Pressekonferenz vom Dienstag sprach City-Trainer Pep Guardiola von den lauten YB-Fans und der womöglich tollen Stimmung im Wankdorf. Dies sollte sich bewahrheiten: 31’000 Zuschauer machten beste Werbung für den Schweizer Fussball. Und spätestens beim herrlichen Lupfer-Tor von Elia zum zwischenzeitlichen 1:1 stand Bern für einen Moment Kopf.

AFP

Die Tore

48’ | 0:1 | Den Kopfball von Rúben Dias lenkte YB-Goalie Anthony Racioppi noch an die Latte. Beim Abstauber von Nati-Star Manuel Akanji war er dann machtlos.

52’ | 1:1 | Cheikh Niasse setzte Meschack Elia herrlich in Szene. Dieser überlupfte ManCity-Goalie Ederson mit ganz, ganz viel Gefühl. Das Wankdorf drehte durch.

67’ | 1:2 | Der sonst so bestechende Ali Camara holte im Strafraum Rodri völlig ungestüm von den Beinen. Der fällige Penalty verwandelte Erling Haaland – sein erstes Tor in der Champions League diese Saison.

86’ | 1:3 | Schuss Erling Haaland, Tor Erling Haaland. Der norwegische Superstar schlenzte den Ball zur Vorentscheidung an Racioppi vorbei.

Das andere Spiel

RB Leipzig bleibt Leader ManCity auf den Fersen. Zu Hause kamen der Bundesliga-Club zu einem problemlosen 3:1-Sieg gegen Roter Stern Belgrad. Nachdem Raum Leipzig in der ersten Halbzeit nach einem schönen Angriff in Führung geschossen hatte, sorgte nach der Pause Simons mit einem herrlichen Distanztreffer für das Highlight des Spiels. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer sorgte Olmo kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Der Ausblick

In der Liga gastiert YB am Sonntag in Lugano (16.30 Uhr). Königsklasse-Fussball gibts am 7. November wieder mit dem Rückspiel in Manchester (21 Uhr).