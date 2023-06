Champions League: Alles zum Final ManCity gegen Inter

Von beiden Finalteilnehmern waren zahlreiche Fans bereits vor Samstag an den Bosporus gereist. Zahlreiche Videos auf Social Media dokumentieren, wie City-Supporter in Istanbul lautstark Fanlieder und Klassiker der (aufgelösten) Kultband Oasis grölen. Auch am Samstag schallt es den Oasis-Hit «Wonderwall» durch die Gassen der türkischen Metropole. Oasis-Frontmann Noel Gallagher ist bekanntlich ebenfalls seit vielen Jahren grosser City-Anhänger.