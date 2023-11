Champions League live: Borussia Dortmund – Newcastle

26': Füllkrug bringt den BVB in Front. Mit etwas Dusel kommt der Ball vor dem Sechzehner zu Sabitzer. Mit der Hacke leitet er auf Füllkrug weiter, der lässt klatschen und so kommt der Österreicher im Strafraum wieder an den Ball. Sein Zuspiel zur Mitte findet wieder Füllkrug und der lässt sich nicht zweimal bitten. Es ist der erste Treffer in der Champions League für den deutschen Nationalspieler.