Champions League: Inter schlägt Salzburg, Bayern bezwingt Galatasaray

Die Italiener waren in der ersten Halbzeit die tonangebende Mannschaft und gingen durch Alexis Sanchez in Führung. Nach dem Seitenwechsel fassten die Österreicher dann neuen Mut und glichen die Partie durch Gloukh aus. Nati-Keeper Sommer war beim platzierten Schuss des Israelis absolut chancenlos. Nur wenig später kam Inter Mailand dann aber zu einem Elfmeter, welchen Calhanoglu sicher verwertete. Von diesem Nackenschlag erholten sich die «Bullen» nicht mehr. Eine weitere Prüfung für Yann Sommer blieb aus und so feiern die Nerazzurri den zweiten Vollerfolg im dritten CL-Gruppenspiel.