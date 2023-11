Champions League live: Manchester City gegen Young Boys

Noch am Montag das grosse Fragezeichen: Wird Haaland spielen oder nicht? Erling Haaland, Doppeltorschütze im Hinspiel, hatte sich beim 6:1-Sieg am Wochenende gegen Bournemouth eine Blessur am Knöchel zugezogen und musste in der Pause ausgewechselt werden. Im Abschlusstraining am Montag war der 23-Jährige zwar dabei, ein möglicher Einsatz war allerdings noch fraglich.

Nun also doch: Der Super-Knipser steht in der Startelf – und wird auf den Flügeln von Phil Foden und Jack Grealish unterstützt. Auf der Zehn läuft, wie schon im Wankdorf, Matheus Nunes auf. Er ist der einzige «Cityzen» in der heutigen Aufstellung, der nicht in den Kreis derjeniger Spieler gehört, die oft in der Startelf stehen. Hinter ihm: eine Doppelsechs mit John Stones und Mateo Kovacic. Auch der kroatische WM-Held Josko Gvardiol darf in der Abwehr von Beginn weg ran. Manuel Akanji bildet mit Captain Dias die Innenverteidigung.