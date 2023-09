Champions League live: YB – RB Leipzig

Parallel zu den Fanionteams messen sich im Rahmen der «Uefa Youth League» jeweils die U-19-Auswahlen der CL-Teilnehmer. YB empfing am Dienstagnachmittag in der Thuner Stockhorn Arena also die Nachwuchsmannschaft von RB Leipzig. Dabei gab es eine 1:3-Niederlage. Malik Deme sorgte in der 42. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich und somit für das einzige Tor der Berner zum Auftakt des Turniers.