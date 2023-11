Bereits im Verlauf der Pause erntete die Aktion viel Hohn und Spott auf Social Media. «Das ist ja Wahnsinn», staunt ein User auf Twitter, während ein anderer die naheliegende Frage stellt: «Ist der nun Gegenspieler oder Fan?» Aus der Schweiz hallt es derweil einiges kritischer in Richtung Manchester: «Leck, ist das peinlich», schreibt einer, «und so etwas repräsentiert die Schweiz?»

Erinnerungen werden wach: Ähnliche Situationen hatte man an der WM 2022 in Katar gesehen, als Spieler von krassen Aussenseitern (bspw. Saudiarabien) zur Pause das Shirt von Lionel Messi erfragten und dieser später einräumte, dass er sich in der Pause eh umziehen würde und so zwei Gegner pro Spiel glücklich machen könne.