Am Mittwoch spielt YB in der Königsklasse gegen das «wohl beste Team der Welt». Davor spricht sich ManCity-Coach Pep Guardiola für Manuel Akanji aus – und gegen Kunstrasen.

Darum gehts Am Mittwoch empfangen die Young Boys in der Champions League Schwergewicht Manchester City.

Für den Titelverteidiger standen Trainer Pep Guardiola und Verteidiger Manuel Akanji Rede und Antwort.

Während sie YB durchaus was zutrauen, beklagen sich beide über den Kunstrasen. Zudem zeigt Guardiola, was er von Akanji hält.

Am Dienstag, kurz vor 15 Uhr, landeten die Stars von Manchester City in Bern-Belp, danach zeigen sich Trainer Pep Guardiola und Natistar Manuel Akanji an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen YB. Dabei kommt charismatische Coach gar nicht mehr aus dem Schwärmen von seinem Verteidiger Akanji heraus.

«War für ein Transfer das war», frohlockt er. Es hätte damals, kurz vor Schliessung des Transferfensters im Sommer 2022, sehr schnell gehen müssen. «Wir erhielten die Möglichkeit, Manu von Dortmund zu holen», so der 52-Jährige. Und zum Glück hätten sie zugeschlagen: «Er ist so ein netter Typ, kann auf drei Positionen spielen, ist gut gebildet und intelligent.» Deshalb sei es eine grosse Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Auch über die bevorstehende Aufgabe gegen YB spricht der Katalane und stellt unter Beweis, dass er doch einiges weiss über den Schweizer Meister: «Sie sind ein sehr aggressives und physisches Team mit guten Stürmern.» Auch einen Namen nennt er: «Elia, der ist sehr stark.» Es werde auf jeden Fall ein hartes Spiel, in dem Manchester City sich schnell an das YB-System anpassen müsse. Und an die Platzverhältnisse.

Viel Groll über Kunstrasen

Denn ab des Kunstrasens scheint Guardiola alles andere als begeistert, ordnet nur ausnahmsweise ein Training am Vorabend des Spiels im gegnerischen Stadion an. Darauf verzichtet er normalerweise. «Es ist, wie es ist», so Guardiola. Wenn die Uefa das zulasse, müsse man halt so spielen. Er hoffe einzig, dass der Kunstrasen keine zusätzliche Verletzungsgefahr bringe – und betont: «Der Gast hat so einen Nachteil.»

Auch Manuel Akanji, der sich immer noch über die «unnötige» Gelb-Rote Karte im letzten Ligaspiel gegen Brighton (2:1) ärgert, ist kein Fan des künstlichen Grüns: «Es ist nicht gerade meine Lieblingsunterlage», stellt der 28-Jährige aus Wiesendangen ZH klar, «aber wir können es nicht ändern.»

Er selbst hat in seiner Karriere bereits vier Mal gegen die Young Boys gespielt, jeweils mit dem FC Basel. Ein einziges Mal nur, im Jahr 2015, ging er als Sieger vom Platz. Auf die Frage, ob überhaupt irgendetwas gegen seinen zweiten Sieg über die Berner spreche, meint er: «Wenn YB einen guten Tag hat und wir einen schlechten, können sie natürlich gewinnen.» Es brauche jedenfalls eine gute Leistung.

Für Benito gehts gegen alte Bekannte

Diese will man seitens YB auch unbedingt abrufen. Es werde eines der Highlights seiner Karriere sein, versicherte Loris Benito vor dem grossen Spiel gegen Manchester City: «Weil ich mit meinem Herzensverein gegen einen solchen Gegner spielen darf, und das auch noch in einem so prestigeträchtigen Wettbewerb.»

Die Vorfreude im Team sei grösser als vor anderen Spielen, meinte der 31-jährige Verteidiger. «Die Vorbereitung lauft aber gleich ab, wie immer.» Heisst: Videoanalyse der Gegner und ihre Laufwege studieren. «Ob es dann gegen Erling Haaland geht, Julián Álvarez oder Phil Foden, spielt am Ende eigentlich keine Rolle.»

«Gegner mit 65 bis 70 Prozent Ballbesitz»

Während Benito Überflieger Haaland mindestens unter den besten drei Spielern der Welt sieht, freut er sich speziell auf das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen von Benfica Lissabon, Dribbelkönig Bernardo Silva und Abwehrrecke Rúben Dias.

Und Trainer Raphaël Wicky? Der will, dass sich das Team trotz erwarteten «65 bis 70 Prozent Ballbesitz» des Gegners etwas zutraut. Aber das «wohl beste Team der Welt» sei offensiv schon noch einmal ein Unterschied zu RB Leipzig.

