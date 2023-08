Während Maccabi schnell in das heutige Spiel fand, waren die Berner in den ersten Minuten noch etwas verhalten. Die Gäste aus Israel überzeugten durch ein ruhiges, kontrolliertes Spiel. Entsprechend überraschend erfolgte das 1:0 in der 23. Minute durch Itten. Von da an ging es rund für die Young Boys: Bereits in der 28. Minute kommt es zum zweiten Treffer durch Seck – Eigentor! Von diesem Moment an macht YB die Musik in dieser Partie. Die Gelb-Schwarzen agieren gut miteinander, spielen viele kurze Pässe um sich in Schussposition zu bringen. Wir sind gespannt, ob Maccabi in der zweiten Hälfte der Anschlustreffer gelingt oder ob YB den Abstand noch ausbauen kann.