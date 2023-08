Champions League Quali live: Glasgow – Servette

In fünf Pflichtspielen stehen die Grenats noch ohne Niederlage da (zwei Siege und drei Unentschieden). In der Meisterschaft konnte Servette in drei Partien fünf Punkte ergattern. Am vergangenen Wochenende sicherte Pflücke dem Team von Trainer René Weiler in der Nachspielzeit noch einen Punkt (1:1).