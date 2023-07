Qualifikation Champions League, 2. Runde: Servette und Genk spielen 1:1

Hier trifft Rouiller zum Servette-Ausgleich In der 77. Minute gelang den Genfern gegen Genk endlich der verdiente Ausgleich: Steve Rouiller verwandelte eine Freistoss-Flanke von Timothé Cognat per Kopf. (Video: RTS)

Die Szene des Spiels

Die 78. Minute, endlich war der Ball drin: Nach einem scharfen Freistoss von Timothé Cognat traf Innenverteidiger Steve Rouiller per Kopf. Das Tor war die logische Konsequenz nach einer langen Druckphase der «Grenat», die praktisch die ganze zweite Halbzeit dauerte. Und der verdiente Mindestlohn für einen tollen Abend im Stade de Genève (18'026 Fans).

Die Schlüsselfigur

Enzo Crivelli. Der bullige Servette-Stürmer vergab in der 56. Minute alleine vor Genk-Gooalie Maarten Vandenvoordt, rettete dafür aber tief in der Nachspielzeit auf der eigenen Torlinie (90. +6).

Die bessere Mannschaft

In der Startphase musste man sich Sorgen machen um die Genfer, die von den schnellen Belgiern praktisch im Sekundentakt ausgekugelt wurden. Doch Servette biss sich rein – und steigerte sich kontinuierlich. Speziell im zweiten Durchgang war das Team von René Weiler eigentlich die bessere Mannschaft.

Das Tribünen-Gezwitscher

Wo zum Geier war eigentlich Miroslav Stevanovic? Jetzt gehört er seit Jahren zu den allerbesten Vorbereitern der Super League und steht ausgerechnet in der CL-Quali nicht im Aufgebot? Das Problem: Der bosnische Nationalspieler war im Sommer 2021 während der Qualifikation zur Conference League gegen den schwedischen Vertreter Molde mit Rot vom Platz geflogen – und deshalb am Dienstag gesperrt.

Die Tore

21.’ | 0:1 | Emmanuel Arokodare, ein Koloss von einem Mann, stieg nach einer Ecke am höchsten und brachte die Gäste nach einer starken Startphase mit einem präzisen Kopfball in Führung.

77.’ | 1:1 | Eine Freistoss-Flanke des am Dienstag überragenden Timothé Cognat verwandelte Verteidiger Stever Rouiller sehenswert per Kopf.

Der Ausblick

Servette empfängt am Samstag den FCZ (20.30 Uhr). Das Rückspiel steigt am Mittwoch in einer Woche in Genk (19 Uhr).