REUTERS

Die Szene des Spiels

Die vierte Minute der Nachspielzeit: Am Schluss ist es Jude Bellingham, der den Ball irgendwie über die Linie drückt. Es ist der letzte der insgesamt 32 Schüsse, der schliesslich einschlägt.

Die Schlüsselfigur

Frederik Ronnöw. Der Goalie von Union Berlin hat mit einer fantastischen Leistung beinahe dicht gehalten. An ihm hat es sicherlich nicht gelegen.

Das bessere Team

Spätestens in der zweiten Halbzeit war es Einbahnstrassen-Fussball: Real Madrid powerte auf das Union-Tor zu, scheiterte aber ein ums andere Mal. Auch die Statistik spricht eine deutliche Sprache: 75 zu 25 Prozent Ballbesitz, 32 zu vier Schüsse, 813 zu 263 Pässe.

Das Tribünen-Gezwitscher

Die Einlasskontrollen beim ersten Champions-League-Auftritt des 1. FC Union Berlin haben bei einigen Anhängern der Eisernen für erheblichen Ärger gesorgt. Aus Protest verzichteten nach Angaben des Fussball-Bundesligisten rund 300 Angehörige der organisierten Fan-Szene sogar darauf, trotz Ticket ins Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid am Mittwoch zu gehen.

Grund dafür war, dass sie ihre Utensilien nicht hätten mit hineinnehmen dürfen, hiess es. Auch spanische Zeitungen berichteten über Spannungen auch mit der Polizei beim Einlass vor der Partie der Köpenicker bei den Königlichen. «Ein Traum, der für mehr als hundert Fans der Berliner Mannschaft für ein paar Minuten zum Albtraum wurde», schrieb das Sportblatt «As». Demnach sollen mehrere hundert Fans der Berliner zwei Stunden von der Polizei zunächst eskortiert worden sein und in langen Warteschlangen den Spielbeginn verpasst haben.

Tor

90’ +4 | 1:0 | Dann treffen die Madrilenen doch noch: Shootingstar Jude Bellingham staubt nach einem Schuss von Federico Valverde ab.

Das andere Spiel

Im einzigen Spiel, das zeitgleich lief, fielen Tore: Dabei holte Galatasaray Istanbul zu Hause gegen Kopenhagen in extremis einen Punkt.. Die Gäste gingen durch Ex-FCB-Star Mohamed Elyounoussi (35.) und Diogo Gonçalves (58.) zwischenzeitliche 2:0 in Führung, ehe Sacha Boey (86.) und Tetê (88.) noch auf 2:2 stellten.

Der Ausblick

Union empfängt am Samstag Hoffenheim (15.30 Uhr). In der Champions League ist am Dienstag, dem 3. Oktober, Braga zu Gast. Real spielt am Wochenende gegen Atlético Madrid.