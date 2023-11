YB-Leistungsträger Sandro Lauper flog beim Spiel in Manchester zum zweiten Mal in Folge vom Platz. Für den 27-Jährigen ist der Monat bereits gelaufen.

Beim Penalty holte sich Lauper die erste Gelbe ab – später flog er vom Platz. SRF

Darum gehts Sandro Lauper flog in Manchester nur drei Tage nach der Roten Karte in Winterthur vom Platz.

Nun wird der Defensivspezialist gleich mehrere Wochen verpassen, wie 20 Minuten vorrechnet.

Trainer Raphaël Wicky bereut derweil, seinen Leistungsträger nicht ausgwechselt zu haben.

Direkt Rot in Winterthur, nun Gelb-Rot in Manchester: Weil Sandro Lauper beim 0:3 gegen Manchester City erneut vom Platz fliegt, bestreitet der Berner Defensivspezialist frühestens am 3. Dezember beim Heimspiel gegen Servette den nächsten Ernstkampf. Auf der Winterthurer Schützenwiese traf er Gegenspieler Tobias Schättin mit offener Sohle, im Etihad-Stadion foulte er zunächst Matheus Nunes ziemlich ungestüm im eigenen Strafraum (19.) und holte später Nathan Aké von den Beinen (53.).

Für das Foul in der Super League wurde der 27-Jährige für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen. Während YB die Sperre in der Liga theoretisch noch anfechten könnte, das aber nicht tun wird, wird es für Gelb-Rot von der Uefa nun obendrauf eine Spielsperre geben. Wirft man einen Blick in den Terminkalender des Schweizer Meisters, wir klar: Lauper wird so im November kein Pflichtspiel mehr bestreiten.

Weshalb wechselte ihn Wicky nicht aus?

So kommts: Das Spiel am Samstag gegen Luzern wird Lauper nicht mittun dürfen. Danach steht erneut eine Nati-Pause an. Im Anschluss folgen das Spitzenspiel gegen FCZ und vor allem der Champions-League-Showdown gegen Roter Stern Belgrad. Lauper muss bei beiden Partien ebenfalls aussetzen.

Auch vor dem Hintergrund dessen stellt sich die Frage, ob Trainer Raphaël Wicky einen seiner Leistungsträger in Manchester nicht besser vor der zweite Gelben hätte auswechseln sollen. Der Walliser selbst räumt ein: «Ja, wahrscheinlich war es ein Fehler, ihn drin zulassen.» Er hätte sich zur Pause überlegt gehabt, Lauper auszuwechseln, wollte ihn aber noch ein paar Minuten drinlassen. Teure Minuten für Lauper und die Young Boys, wie sich wenig später herausstellen sollte.

Lauper selbst war nach dem Spiel zu keiner Stellungnahme bereit.

