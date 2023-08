Champions League: Servette verliert Hinspiel in Glasgow knapp

Die Rangers gewinnen verdient mit 2:1 gegen Servette, die aufgrund des Spielverlaufs mit dem Resultat auf jeden Fall zufrieden sein müssen. Bereits nach einer Viertelstunde haben die Hausherren mit 2:0 geführt. In der Folge hat Servette besser in die Partie gefunden und kurz vor dem Pausenpfiff per Handspenalty auf 1:2 verkürzen können. Douline hat in der 60. Minute dann zum zweiten Mal Gelb kassiert und so mussten die Gäste über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren. Für Entlastung konnten die Grenats so nur noch selten sorgen, doch letztlich blieb es beim knappen Erfolg für die Schotten. Fürs Rückspiel am kommenden Dienstag (20:30) ist also noch alles drin für Servette.