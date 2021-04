CL-Halbfinal im Liveticker - Halbfinal wird zur Regenschlacht – Chelsea führt 1:0

Seit nun 17 Spielen ist die Mannschaft von Zinedine Zidane ungeschlagen. So gut die Königlichen in der Defensive sind, so schwach sind sie in der Offensive. In den letzten vier Spielen kassierten sie zwar keinen einzigen Gegentreffer, blieben aber selber in drei der vier Partien ohne eigenen Torerfolg. Abgesehen von Benzema haben die Madrilenen keinen Knipser.