City geht in Führung. WAS FÜR EIN TOR! WUNDERSCHÖN! De Bruyne trifft zum 1:0 für City. Und was das für eine superschöne Bude war. Also wirklich. Der Belgier zieht einfach mal ab und knallt die Kugel in den Winkel. Sommer, der Schweizer Goalie, ist absolut chancenlos.