Champions League: Union Berlin spielt 1:1 gegen SSC Napoli

Nach zwölf Niederlagen in Folge konnte Union Berlin eine erneute Pleite verhindern. Gegen Napoli gab es ein Remis. Das Aus in der Champions League ist dennoch Tatsache.

1 / 3 David Fofana freute sich über sein Tor. Getty Images Er traf in der Champions League gegen Napoli zum Ausgleich. AFP Urs Fischer kassierte damit nicht die nächste Niederlage. Matthias Koch/dpa

Darum gehts Union Berlin stand am Mittwochabend in der Champions League im Einsatz.

Die Berliner spielten unentschieden gegen Napoli.

Zuvor verlor das Team von Urs Fischer zwölf Partien in Folge.

Die Szene des Spiels

«Die Situation, Entschuldigung, ist im Moment wirklich besch***en.» Das sagte Union-Trainer Urs Fischer vor der Partie in der Champions League gegen die SSC Napoli. Seine miese Laune, sie war verständlich. Union Berlin verlor wettbewerbsübergreifend die letzten zwölf Spiele. Kam am Mittwochabend die dreizehnte Pleite hinzu? Nein. Gegen den italienischen Meister spielte Union 1:1.

Die Null-Punkte-Qual war somit gebrochen! Für das Weiterkommen reichte das Remis dennoch nicht: Berlins Premierensaison in der europäischen Meisterklasse endet in der Gruppenphase. Der Treffer, der zum Unentschieden führte, fiel in der 52. Minute. David Fofana war es, der traf. Die Berliner konterten schnell. Fofana passte den Ball zu Sheraldo Becker, der mit seinem Schuss am Napoli-Goalie Alex Meret scheiterte. Fofana konnte den Abpraller nutzen.

Die Schlüsselfigur

David Fofana. Ende Oktober wurde der junge Union-Stürmer für eine Woche suspendiert. Er klatschte im Hinspiel gegen Napoli bei seiner Auswechslung nicht mit Fischer ab. Und nun war es ausgerechnet er, der gegen den Favoriten das 1:1 erzielte. Es war das erste Tor überhaupt für Union Berlin nach gut einem Monat. Den letzten Treffer erzielten die Berliner bei der 2:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Fofana zeigte generell eine gute Partie und belohnte sich zu Recht mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor für Union in dieser Saison.

Das bessere Team

Die erste Hälfte ging klar an Napoli, doch besonders nach dem Ausgleich wurde Union Berlin immer besser. Das zeigt sich auch in den Statistiken. Die Berliner hatten am Ende mehr Torschüsse zu verzeichnen als die Italiener (6:5). Im Vergleich zu den letzten Spielen präsentierte sich Union stark verbessert.

Das Tribünen-Gezwitscher

Bereits vor dem Champions-League-Spiel wurden elf Union-Fans nach Krawallen festgenommen. Wie die Polizei in Neapel mitteilte, kam es in der Nacht auf Mittwoch zu schweren Zusammenstössen zwischen Fans und den Behörden. Mit Pflastersteinen, Knüppeln sowie Metall- und Holzstangen gingen die Anhängerinnen und Anhänger demnach auf die Einsatzkräfte los. Unschön ging es während der Partie weiter.

So wurden die Union-Fans im Gästeblock mit mehreren Böllern beworfen. Täter war die Anhängerschaft von Neapel. Der Stadionsprecher sprach immer wieder Ermahnungen aus. Auf X schrieb der Fischer-Club: «Puh! Hier werden immer wieder Böller auf den Auswärtsblock geworfen. Schwer, sich gerade aufs Spiel zu konzentrieren.»

Die Tore

39’ | 1:0 | Von der Brust von Matteo Politano ging der Ball ins Tor von Union Berlin. Es war die Führung für die SSC Napoli.

52’ | 1:1 | David Fofana traf zum Ausgleich. Zuvor scheiterte Sheraldo Becker am stark parierenden Napoli-Goalie Alex Meret.

Der Ausblick

Union Berlin trifft am Wochenende in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen mit Granit Xhaka. Auf Napoli wartet Empoli. Union kann in der Champions League nicht mehr den Achtelfinal erreichen, Platz drei ist hingegen bei zwei ausstehenden Partien noch möglich.

Bei Benfica läuft es überhaupt nicht. REUTERS

Das andere Spiel

Trainer Roger Schmidt und Benfica Lissabon haben nach einem desolaten Auftritt keine Chance mehr auf die K.o.-Runde der Champions League. Der portugiesische Meister verlor auch sein viertes Gruppenspiel mit 1:3 bei Real Sociedad San Sebastián. Nach vier Partien hat Benfica weiter null Punkte auf dem Konto und keine Chance mehr auf einen der ersten beiden Plätze der Gruppe D. Vor dem richtungsweisenden Derby gegen Tabellenführer Sporting Lissabon am Sonntag steigt der Druck auf Schmidt damit weiter.