Champions League: Union Berlin – Sporting Braga 2:3

1 / 4 Das Spiel zwischen Union Berlin und Sporting Braga ging 2:3 aus. Getty Images Sheraldo Becker freute sich am Dienstag über einen Doppelpack, am Ende aber nicht über einen Sieg. Andreas Gora/dpa Die Partie von Union Berlin in der Champions League fand im Olympiastadion statt und nicht in der eigentlichen Heimstätte der Berliner. REUTERS

Darum gehts Am Dienstag stand wieder die Champions League an.

Union Berlin traf auf Sporting Braga.

Das Team von Urs Fischer verlor mit 2:3.

Die Szene des Spiels

Union Berlin kann nicht mehr gewinnen. Das Team von Urs Fischer steckt in der Krise. Wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen warten die Berliner nun nämlich auf einen Sieg. Schlimmer noch: Die Berliner verloren die letzten sechs Partien. Nach der Niederlage am Wochenende gegen Heidenheim verspielte Union nun ein 2:0 gegen Sporting Braga in der Champions League (2:3). Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit – so wie im ersten Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Andre Castro war es, der traf und alle Hoffnungen von Union Berlin zerstörte.

Die Schlüsselfigur

Sheraldo Becker. Der Stürmer machte sich unsterblich. Mit seinem ersten Tor schrieb er Geschichte, weil es der erste Treffer in der Champions League in der Historie der Berliner war. Mit seiner zweiten Bude erzielte er den allerersten Union-Doppelpack in der Champions League. In der zweiten Hälfte hatte Becker gar noch die Chance auf seinen dritten Treffer, doch er traf nur das Aussennetz. Da Union Berlin jedoch am Ende verlor, hatten alle Tore von Becker keine Bedeutung mehr.

Hier traf Bruma wunderschön zum 2:2. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das bessere Team

Nach der späten Niederlage gegen Real Madrid startete das Team von Urs Fischer wie die Feuerwehr in das zweite Champions-League-Spiel der Geschichte. Nach vier Minuten traf bereits Robin Gosens zur Führung, doch es war Abseits. Die Berliner liessen sich jedoch nicht beirren und nach einem Doppelpack von Sheraldo Becker stand es plötzlich 2:0 für Union. Das Ergebnis täuschte jedoch. Braga war spielerisch massiv überlegen und konnte diese Dominanz auch ummünzen. Die Portugiesen holten den Rückstand problemlos auf und drehten die Partie gar, die Berliner hatten zeitweise massive Probleme. Union muss also weiter auf den historischen ersten Sieg in der Königsklasse warten.

Das Tribünen-Gezwitscher

Vor dem Champions-League-Spiel des 1. FC Union Berlin blockierten Klima-Aktivisten Zufahrtsstrassen zum Olympiastadion blockiert. Auf der Rudolf-Wissell-Brücke klebten sich die Demonstranten auf die Strasse und stellten Autos quer. Die Polizei war vor Ort und versuchte, die Personen von der Strasse zu lösen. Es kam zu erheblichen Verzögerungen. Das Spiel konnte jedoch pünktlich angepfiffen werden.

Und so sorgten mehr als 73’000 Union-Fans im Berliner Olympiastadion für eine fantastische Stimmung. Um möglichst vielen Anhängerinnen und Anhängern eine Karte anzubieten, zog der Hauptstadt-Club für seine Heimspiele in der Königsklasse von der Alten Försterei in die Spielstätte von Lokalrivale Hertha BSC. Und so war das Stadion für einmal nicht blau, sondern rot.

In Berlin regnete es am Dienstag. Tausende Fans hatten auch noch Mühe bei der Anreise. Der Grund: Klimakleber. REUTERS

Die Tore

30’ | 1:0 | Alex Král schickte Sheraldo Becker auf die Reise. Dieser bekam die Kugel und machte es gleich selbst. 1:0 für die Berliner, das erste Champions-League-Tor der Vereinsgeschichte war Tatsache.

37’ | 2:0 | Wieder war es Becker, der traf. Lucas Tousart verlängerte den Ball per Kopf, Becker zog davon und hämmerte die Kugel in die Maschen. Ein schnörkelloser Angriff von Union, Braga-Abwehr sah alles andere als gut aus.

41’ | 2:1 | Nach einer Ecke wehrt Union-Goalie Frederik Rönnow den Ball nach vorne ab. Sikou Niakaté schaltete am schnellsten und verkürzte im strömenden Regen.

51’ | 2:2 | Was für eine Traumtor von Bruma. Der Portugiese hatte 27 Meter zentral vor dem Tor ganz viel Platz und sehr viel Zeit. Sein Geschoss landete in der Torecke. Keine Chance für Rönnow.

90 + 5’ | 2:3 | Andre Castro traf tief in der Nachspielzeit zum Sieg.

Der Ausblick

Am Wochenende wartet in der Bundesliga Borussia Dortmund auf das Team von Urs Fischer. Dann wollen die Berliner in der Meisterschaft wieder einmal siegen. Union verlor nämlich die letzten vier Bundesliga-Partien. In der Königsklasse wartet Ende Oktober der italienische Meister aus Neapel. Auch hier müssen unbedingt Punkte her.